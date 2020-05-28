«Дети все в волдырях»: на жителей Башкирии начали нападать голодные комары

Жители Башкирии жалуются на нашествие комаров. Многие не могут припомнить такого огромного количества кровососущих насекомых.
Больше всего жалоб на данный момент в социальных сетях из Уфы и Стерлитамака. Оба города - крупные, а вокруг - реки. С наступлением жары комары буквально полчищами вывалили на улицы, куда как раз после ослабления режима самоизоляции стали выходить на прогулки горожане.
Уфимцы же считают такое нашествие комаров логичным. Они предполагают, что из-за ограничения передвижения людей комары могли вполне прилететь за "добычей" в города.
Разумеется, у некоторых людей в голове выстроилось следующее объяснение: комары появились от того, что города никто не обрабатывал, ведь все усилия брошены на борьбу с коронавирусом.
Так ли это? Мы обратились с этим вопросом в Министерство здравоохранения Башкирии. Спешим вас заверить - ситуация под контролем.