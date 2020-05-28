«Дети все в волдырях»: на жителей Башкирии начали нападать голодные комары

Жители Башкирии жалуются на нашествие комаров. Многие не могут припомнить такого огромного количества кровососущих насекомых.

Больше всего жалоб на данный момент в социальных сетях из Уфы и Стерлитамака. Оба города - крупные, а вокруг - реки. С наступлением жары комары буквально полчищами вывалили на улицы, куда как раз после ослабления режима самоизоляции стали выходить на прогулки горожане.

Сегодня двое детей с улицы пришли все в волдырях, через штаны покусали. Гуляли по аллее на Льва Толстого, там их не мало и крупные, кусаются больно, большие волдыри от них и зуд невыносимый. Пока от машины до подъезда шла вечером, меня штук 20 успело укусить. Нападают стаями, отбиться невозможно. Завтра побегу за спреем. Жанна С., жительница Стерлитамака

Уфимцы же считают такое нашествие комаров логичным. Они предполагают, что из-за ограничения передвижения людей комары могли вполне прилететь за "добычей" в города.

Комары просто о***** от того, что нет людей на природе и не пахнет шашлыком, вот и прилетели на проверку сами. Слава богу у меня москитная сета, ночью на перекуре на балконе слышу, как они звенят. Ильдар Н., житель Уфы

Разумеется, у некоторых людей в голове выстроилось следующее объяснение: комары появились от того, что города никто не обрабатывал, ведь все усилия брошены на борьбу с коронавирусом.

Так ли это? Мы обратились с этим вопросом в Министерство здравоохранения Башкирии. Спешим вас заверить - ситуация под контролем.