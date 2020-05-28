Стало известно, какие пляжи откроют в Уфе в 2020 году

Уфимские специалисты начали подготовку водоёмов для открытия купального сезона 2020. В столице планируется открытие девяти пляжей. Даты начала купального сезона могут быть перенесены.
Вот-вот откроется плавательный сезон на уфимских пляжах. Сроки начала купального сезона 2020 сдвинуты, но водоёмы уже активно готовят к встрече отдыхающих. Каждый год со дна водоёмов водолазы убирают камни, кирпичи, бутылки и прочий мусор. Это уже стандартный набор на каждый год. В этом году специалисты выловили вещь поинтереснее – фильтр от пылесоса.
Сегодня, 28 мая, поисковыми службами были обследованы пляжи «Гольфстрим» и «Райский берег», которые расположены на участке озера Тёплое. Всего по Уфе планируется открыть девять таких зон отдыха. Точные сроки открытия пляжей пока неизвестны.