В Башкирии зафиксирована вспышка вируса бешенства

На территории садового товарищества в Башкирии зафиксирована вспышка бешенства. Заболевание обнаружено на территории СНТ «Локомотив-4» Чишминского района.

20 мая на территории садов обнаружили собаку, анализы которой показали наличие вируса бешенства. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Башкирии. Сейчас в садовом товариществе введён карантин.

Запрещены торговля домашними животными, проведение выставок, выводка и натаска собак, также нельзя вывозить животных за пределы карантинной территории. Ветеринары Башкирии проводят все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства.