В Сочи любовница бизнесмена украла рукопись Пушкина за 75 млн рублей

В Сочи сотрудникам полиции пришлось разыскивать настоящий раритет. Стоимость пропажи оценили в 75 миллионов рублей.

Как сообщают местные СМИ, некоторое время назад в отдел полиции обратился 51-летний бизнесмен. У него пропала любовница, но с пустыми руками она не ушла.

Вместо дорогих украшений предприимчивая женщина прихватила с собой одну из настоящих рукописей Пушкина. Пропажу предприниматель оценил в 75 миллионов рублей.

Работа целого наряда криминалистов на месте происшествия дала свои плоды. Уже на следующий день женщину задержали. Она дала признательные показания и во всем раскаялась.