В Сочи любовница бизнесмена украла рукопись Пушкина за 75 млн рублей

В Сочи сотрудникам полиции пришлось разыскивать настоящий раритет. Стоимость пропажи оценили в 75 миллионов рублей.
Как сообщают местные СМИ, некоторое время назад в отдел полиции обратился 51-летний бизнесмен. У него пропала любовница, но с пустыми руками она не ушла.
Вместо дорогих украшений предприимчивая женщина прихватила с собой одну из настоящих рукописей Пушкина. Пропажу предприниматель оценил в 75 миллионов рублей.
Работа целого наряда криминалистов на месте происшествия дала свои плоды. Уже на следующий день женщину задержали. Она дала признательные показания и во всем раскаялась.
Сейчас на нее возбуждено уголовное дело. По предварительным оценкам за кражу в особо крупном размере ей грозит около 10 лет тюрьмы.