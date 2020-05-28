Башкирия получила разрешение на создание ОЭЗ «Алга»

Особая экономическая зона "Алга" появилась в республике Башкортостан. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал заявку на регистрацию ОЭЗ в августе прошлого года.
Территория образована в границах Стерлитамакского и Ишимбайского районов по инициативе Радия Хабирова. Общая площадь данных участков составляет 470 га. Из них свыше 200 га зарезервированы под различные проекты.
Ранее 7 резидентов подтвердили намерения по реализации инвестпроектов. В настоящее время в разработке находятся 11 инвесторов с суммой вложений в 40 млрд рублей.
Для освоения территории при поддержке республики будут построены сети электро-, газо- и водоснабжения, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта. На эти цели регион направит 6,3 млрд рублей