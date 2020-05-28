Экономисты об ОЭЗ «Алга» в Башкирии: «Такая зона может оказаться чрезвычайно успешной»

В Башкирии создана особая экономическая зона «Алга», которая образована в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов по инициативе Главы республики Радия Хабирова. Теперь ОЭЗ обрела официальный статус – соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Заявку на регистрацию ОЭЗ Радий Хабиров подписал в августе 2019 года. Общая площадь участков зоны (по два в каждом районе) составит 470 га. Из них более 200 га уже зарезервированы под проекты.

Ранее намерения по реализации инвестпроектов подтвердили семь потенциальных резидентов. Это предприятия нефтехимии, приборостроения, пищевой промышленности. В разработке находятся ещё 11 инвесторов с общей суммой вложений порядка 40 млрд рублей.

До 2025 года Башкирия должна построить инженерную, транспортную, социальную и другую инфраструктуру. Из регионального бюджета на эти цели направят не менее 6,33 миллиардов рублей.

Мировая и российская экономика находится в состоянии довольно серьезного кризиса, однако эта зона имеет определенные особенности. Она очень удобно расположена в плане коммуникаций, и это даст возможности для развития новых промышленных производств. Такая зона с такими ресурсами и выгодными налоговыми условиями может оказаться чрезвычайно успешной и обеспечить региону новые инвестиции и много рабочих мест.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества