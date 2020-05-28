Экономисты об ОЭЗ «Алга» в Башкирии: «Такая зона может оказаться чрезвычайно успешной»

Мировая и российская экономика находится в состоянии довольно серьезного кризиса, однако эта зона имеет определенные особенности. Она очень удобно расположена в плане коммуникаций, и это даст возможности для развития новых промышленных производств. Такая зона с такими ресурсами и выгодными налоговыми условиями может оказаться чрезвычайно успешной и обеспечить региону новые инвестиции и много рабочих мест.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества