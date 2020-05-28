В Уфе медцентр обвиняют в навязывании огромных кредитов на бесплатных процедурах

Согласилась на бесплатную процедуру, а ушла с рассрочкой в 90 тысяч рублей. К нам в редакцию обратилась уфимка, которая не может вернуть свои средства. Клиентка организации под названием «Медицинский центр» намерена судиться.

Она сказала, что сейчас в центре никого нет. Когда эти деньги будут, неизвестно. «И вы вообще тут хоть живите, хоть ходите каждый день – денег вам никто не вернёт». Инна Бузанова

Так общалась сотрудница организации под названием «Медицинский центр» с Инной Бузановой уже после оплаты услуг. Клиентка отдала больше 90 тысяч рублей – это ещё скидку сделали. Женщина пришла после личного приглашения по телефону. Откуда её номер – не знает.

Схема стандартная: сначала приглашение на пробную бесплатную процедуру. Но приходить нужно обязательно с паспортом. Такое условие. В самом центре мы пообщались с ещё одной клиенткой.

Какой-то специальный аппарат, который всё показывает. Просто ставишь ноги, ставишь руки – диагностика. Показал, будто у меня сердце бьется, бьется, а потом в какой-то момент вообще перестает. Если честно, я просто попала, так бы я не ходила. Татьяна Петрова

Представители организации уверяют: все применяемые ими методы диагностики сертифицированы, но показывать соответствующие документы на месте не решаются. Помимо сертификации, вопрос к оплате процедур. В самой организации находится кредитный брокер. Клиентам предлагают рассрочку. Кстати, как раз для этого и пригодится паспорт, без которого на пробную процедуру не пускают. Средства перечисляются на счёт ИП учредителя. То есть деньги за услуги направляются не напрямую в центр.

«Центр здоровья» – это официальное название организации, на вывеске которой написано «Медицинский центр». Она зарегистрирована с 2017 года. За это время накопилось долгов аж на 11 млн рублей. Всё это исполнительные производства. Информация легко проверяется, она есть в открытом доступе.