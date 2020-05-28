В Уфе медцентр обвиняют в навязывании огромных кредитов на бесплатных процедурах

Согласилась на бесплатную процедуру, а ушла с рассрочкой в 90 тысяч рублей. К нам в редакцию обратилась уфимка, которая не может вернуть свои средства. Клиентка организации под названием «Медицинский центр» намерена судиться.
Так общалась сотрудница организации под названием «Медицинский центр» с Инной Бузановой уже после оплаты услуг. Клиентка отдала больше 90 тысяч рублей – это ещё скидку сделали. Женщина пришла после личного приглашения по телефону. Откуда её номер – не знает.
Схема стандартная: сначала приглашение на пробную бесплатную процедуру. Но приходить нужно обязательно с паспортом. Такое условие. В самом центре мы пообщались с ещё одной клиенткой.
Представители организации уверяют: все применяемые ими методы диагностики сертифицированы, но показывать соответствующие документы на месте не решаются. Помимо сертификации, вопрос к оплате процедур. В самой организации находится кредитный брокер. Клиентам предлагают рассрочку. Кстати, как раз для этого и пригодится паспорт, без которого на пробную процедуру не пускают. Средства перечисляются на счёт ИП учредителя. То есть деньги за услуги направляются не напрямую в центр.
«Центр здоровья» – это официальное название организации, на вывеске которой написано «Медицинский центр». Она зарегистрирована с 2017 года. За это время накопилось долгов аж на 11 млн рублей. Всё это исполнительные производства. Информация легко проверяется, она есть в открытом доступе.
Инне Бузановой в итоге деньги всё-таки пообещали вернуть. Так ли это, станет известно в течение 10 дней. Что касается остальных более сотни изысканий на несколько миллионов рублей – вопрос остаётся открытым.