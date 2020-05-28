«Работаем над физикой»: в ФК «Уфа» рассказали о подготовке к матчам

Домашние матчи футбольного клуба «Уфа» пройдут со зрителями. Игры состоятся в закрытом формате, но у каждого болельщика «Уфы» есть возможность стать частью одной команды.

Для этого нужно отправить свое фото в экипировке клуба или со стадиона «Нефтяник» на электронную почту floop91@mail.ru до 2 июня. Одним из первых поддержать «Уфу» изъявил экс-нападающий уфимцев Эмануэль Фримпонг. Он отправил свое фото.

Сейчас «Уфа» проходит подготовительный сбор в Аше. Команда Вадима Евсеева 10 дней в основном занималась беговой работой. Так, в день игроки пробегали до 8 раз по 1 тысяче метров.

Не было тонуса игрового. Мы этим занялись. Много работали с мячами на технику, координационный комплекс. Задача была подвести наших футболистов к единому целому, потому что они готовились индивидуально. В разном состоянии были. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»

Первая неделя всегда тяжелая. Много беготни, мало футбола. Восстанавливаем кондиции, поправляем дела с весом. Андрей Козлов, нападающий ФК «Уфа»

Во время сбора футболисты также начали осваивать новый вид игры с мячом – теннисбол. Сегодня после тренировки коллектив во главе с Вадимом Евсеевым провел восхождение на гору, которая находится рядом с тренировочной базой. Сбор продлится до начала июня. Ориентировочно первая тренировка на «Нефтянике» пройдет 5 июня.