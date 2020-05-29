Появились подробности смертельного ДТП в Башкирии

Вчера днем, 28 мая, в Баймакском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Ravon R4 и Hyundai Creta. В республиканской ГИБДД рассказали подробности произошедшего.

Смертельная авария произошла на 178 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак. По информации Госавтоинспекции, данный участок дороги является опасным.

На место трагедии незамедлительно выехали спецслужбы. Известно, что за рулем "Равона" находилась 27-летняя девушка, а автомобилем марки "Хендай" управлял 45-летний мужчина. Выяснилось, что у последнего отсутствовало водительское удостоверение.