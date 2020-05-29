В Башкирии 9-летний ребёнок упал в колодец и попал в реанимацию

Серьёзный инцидент произошёл в Миякинском районе Башкирии. 9-летний мальчик катался на велосипеде и упал в строящийся колодец. Региональный следственный комитет занялся проверкой произошедшего.
Трагедия произошла накануне, 28 мая, в деревне Киргиз-Мияки. Мальчик не смог справиться с управлением велосипеда и упал в колодец, который только строили. Рабочая площадка не была ограждена. Ребёнок получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в реанимацию.
В больнице рассматривается вопрос о переводе пострадавшего в больницу Уфы. Следователи опрашивают свидетелей, осматривают место происшествия, восстанавливают картину произошедшего. Действиям ответственных за стройку будет дана правовая оценка.
Фото: СК РФ по РБ.