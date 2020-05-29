В Уфе трагически погиб пропавший мужчина

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о завершении поисков. 35-летний Александр Смирнов был найден мёртвым. Его поиски велись ещё с февраля.
Трагическую новость сообщили волонтёры организации. Александра искал почти весь город. 17 февраля мужчина вышел из дома, но обратно так и не вернулся.
Подробности исчезновения и смерти Александра не раскрываются. Волонтёры благодарят всех добровольцев за помощь в проведении поисков. Организация приносит соболезнования родным и близким, которые верили в возвращение родного человека до последнего.