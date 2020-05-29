Бизнес-омбудсмен России высоко оценил ОЭЗ «Алга» в Башкирии

В Башкирии совсем скоро произойдет открытие первой особой экономической зоны «Алга». Она будет занимать почти полтысячи гектаров на территории двух районов. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов высоко оценил инициативу и похвалил республику.
Большая часть площадки уже распределена серди семи якорных инвесторов. Многие из них будут заниматься нефтехимией высокого передела. Среди других производств – мясокомбинат, сборка светодиодных устройств, оборудование для пошива индивидуальной интеллектуальной спецодежды для промышленности.
В проект будет вложено 6 млрд рублей из регионального бюджета, а резиденты инвестируют 26 млрд. Будет создано 2 тысячи рабочих мест.
Фото: Интернет.