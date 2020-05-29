Бизнес-омбудсмен России высоко оценил ОЭЗ «Алга» в Башкирии

Это не мертворожденный проект, как иногда бывает у нас в стране. Это самый настоящий промышленный локомотив для республики на годы вперед. И не только для республики, но и для всей страны. Браво, руководство Башкортостана. Иначе сказать не могу. И особенно радостно эта новость звучит именно сегодня, когда экономике так тяжело.

Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей