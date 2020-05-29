Уфа вошла в топ-10 некурящих городов России

Башкирская столица показала себя в выгодном свете в интересном исследовании. Популярный сервис бронирования жилья для отдыха составил список самых некурящих городов России. Уфа заняла в рейтинге не последнюю позицию.

Всего в список вошли 10 городов, которые отличились малой тягой к курению. Уфа заняла почетное седьмое место. Столица Башкирии набрала 9,8% голосов.

На первой строчке, что примечательно, оказался город Сочи. А второе и третье место ушли Ялте и Севастополю. Также в рейтинг вошли такие города, как Санкт-Петербург, Казань, Геленджик, Калининград, Владивосток и Самара.