В Башкирии зафиксировано 84 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Башкирии увеличилось число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Согласно обновленным данным, в республике на сегодняшний день 3 105 инфицированных. Диагноз covid-19 подтвердился еще у 84 человек.

Отметим, что число переболевших инфекцией превысило тысячу человек. Также, согласно статистике смертности, в Башкирии жертвами коронавируса стали 18 человек. Этот показатель не меняется в течение нескольких дней.