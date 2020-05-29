В России предложили пожизненно контролировать педофилов

За педофилами нужно следить пожизненно даже после того, как они отбыли своё наказание. Так считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В ряде стран мира уже созданы специальные электронные системы, которые позволяют получить информацию о педофилах. Такую систему нужно внедрить и в России, считает Анна Кузнецова. Новые меры позволят не только предотвратить половые преступления против детей. Преступники не смогут совершать и поступки другого характера. Например, похищения детей.
Соответствующий проект закона находился на рассмотрении в Госдуме с 2016 года. В ноябре 2018 он был снят с рассмотрения.