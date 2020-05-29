В Башкирии обидчивый должник попытался сжечь судебного пристава

41-летний житель Стерлитамака устроил акт мести. Мужчина попытался поджечь судебного пристава, который принудительно забрал его автомобиль. Пристав действовал в рамках закона, однако с такими правилами 41-летний мужчина был не согласен.

Судебный пристав по решению закона взыскал с обвиняемого автомобиль. Мужчина решил отомстить исполнителю закона и 24 мая напал на него. Мститель облил пристава горючей жидкостью и грозился поджечь. Но, к счастью, меры обороны помогли исполнителю закона отбиться от агрессора.

Подозреваемый в покушении на убийство уже задержан. С ним проводятся следственные действия. А после расследования всех факторов дела суд вынесет соответствующий приговор.