Новое расписание ЕГЭ 2020 в Башкирии: даты экзаменов изменились

Рособрнадзор сегодня опубликовал уточненный график ЕГЭ 2020 в Башкирии.

Концепция останется прежней. Все мероприятия начнутся 29 и 30 июня. В эти два дня все ученики смогут попробовать свои силы, пройдя процедуру предварительной сдачи экзаменов.

А вот реальные экзамены начнутся с 3 июля. Расписание экзаменов следующее:

3 июля — география, литература и информатика;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история и физика;

16 июля — обществознание и химия;

20 июля — биология и иностранные языки (письменно);

22 и 23 июля — иностранным языки (устно).

Далее начинаются резервные дни. На 24 июля установлен резервный день для всех предметов, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля - уже по всем предметам.

Не сдал ЕГЭ 2020 в июле: что делать

Если сдать экзамен вместе со всеми не удалось, это не страшно. Власти предусмотрели дополнительное расписание в августе для всех желающих.

3 августа — география, литература, информатика, биология, история и иностранный язык (устно);

5 августа — русский язык;

7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика и иностранные языки (письменно);