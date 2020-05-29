Новое расписание ЕГЭ 2020 в Башкирии: даты экзаменов изменились

Рособрнадзор сегодня опубликовал уточненный график ЕГЭ 2020 в Башкирии.
Концепция останется прежней. Все мероприятия начнутся 29 и 30 июня. В эти два дня все ученики смогут попробовать свои силы, пройдя процедуру предварительной сдачи экзаменов.
А вот реальные экзамены начнутся с 3 июля. Расписание экзаменов следующее:
3 июля — география, литература и информатика;
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — история и физика;
16 июля — обществознание и химия;
20 июля — биология и иностранные языки (письменно);
22 и 23 июля — иностранным языки (устно).
Далее начинаются резервные дни. На 24 июля установлен резервный день для всех предметов, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля - уже по всем предметам.
Не сдал ЕГЭ 2020 в июле: что делать
Если сдать экзамен вместе со всеми не удалось, это не страшно. Власти предусмотрели дополнительное расписание в августе для всех желающих.
3 августа — география, литература, информатика, биология, история и иностранный язык (устно);
5 августа — русский язык;
7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика и иностранные языки (письменно);
8 августа — дополнительный день для сдачи экзамена по любому из предметов.