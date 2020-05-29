В Луганскую область доставят копии знамен и табличек солдат 112-й Башкавдивизии

Из родной деревни героя России Минигали Шаймуратова к местам сражений легендарной 112-й Башкавдивизии. Сегодня стартовал автопробег в Луганскую область. Задача участников акции – передать копии знамён и не только.

Это земля из деревни Шаймуратово, названной в честь прославленного героя России. Капсула вместе с копиями знамён легендарной Башкавдивизии Минигали Шаймуратова отправится в Луганскую область, где в годы Великой Отечественной войны ценой свои жизни отважные башкирские воины отвоевывали один клочок земли за другим.

Отношение к башкирским воинам в тех краях, где шли бои, очень трепетное. Для них большое значение имеет все то, что Башкирия им туда привозит. Борис Малородов, инициатор автопробега

Борис Малородов – автор книги «Несокрушимая и легендарная 112-я Башкавдивизия». Он же стал инициатором акции по передаче копий знамен и табличек погибших солдат. Их установят на мемориале Минигали Шаймуратова в Луганской области.

Пограничный пункт Изварино – конечная точка. До Луганской области им предстоит проехать 1800 километров. Не все участники на четырех колесах. Но это не проблема, говорят «Ночные волки». К дороге они привыкшие.

Мы планируем сделать четыре остановки. Это Белая Клитва, где получил первую звезду героя боец 112-й Башкавдивизии. Потом Изварино, пересекаем границу, если нас пустят. Семён Кулагин, вице-президент отделения Башкортостан мотоклуба «Ночные волки»