В Луганскую область доставят копии знамен и табличек солдат 112-й Башкавдивизии

Из родной деревни героя России Минигали Шаймуратова к местам сражений легендарной 112-й Башкавдивизии. Сегодня стартовал автопробег в Луганскую область. Задача участников акции – передать копии знамён и не только.
Это земля из деревни Шаймуратово, названной в честь прославленного героя России. Капсула вместе с копиями знамён легендарной Башкавдивизии Минигали Шаймуратова отправится в Луганскую область, где в годы Великой Отечественной войны ценой свои жизни отважные башкирские воины отвоевывали один клочок земли за другим.
Борис Малородов – автор книги «Несокрушимая и легендарная 112-я Башкавдивизия». Он же стал инициатором акции по передаче копий знамен и табличек погибших солдат. Их установят на мемориале Минигали Шаймуратова в Луганской области.
Пограничный пункт Изварино – конечная точка. До Луганской области им предстоит проехать 1800 километров. Не все участники на четырех колесах. Но это не проблема, говорят «Ночные волки». К дороге они привыкшие.
В районе 11 часов мотоколонна, сопровождаемая тремя автомобилями, стартовала с малой родины генерала Шаймуратова к местам, где в годы войны героически сражались солдаты легендарной 112 Башкавдивизии.