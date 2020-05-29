Андрей Зубарев о продолжении карьеры в «Спартаке»: «Разговоры были»

Я пока не числюсь официально ни в какой команде. Потом неправильно будет говорить, что с кем-то что-то обсуждалось, но разговоры были. Нет такого, что что-то не устроило. Есть, что в другой команде устроило больше.

Андрей Зубарев, олимпийский чемпион по хоккею