Андрей Зубарев о продолжении карьеры в «Спартаке»: «Разговоры были»

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Зубарев рассказал, где продолжит свою карьеру. Воспитанник башкирского хоккея последние годы выступал за санкт-петербургский СКА, а в следующем сезоне с высокой долей вероятности будет играть за московский «Спартак».
В беседе с корреспондентом БСТ в прямом эфире в Instagram защитник заявил, что с ним связывался Василий Чижов. Он хотел видеть хоккеиста в «Салавате Юлаеве». Также Зубарев рассказал о своем отношении к потолку зарплат и поделился впечатлениями об игре Линуса Умарка. 33-х летний игрок обороны выступал за уфимский клуб с 2012 по 2015 год.