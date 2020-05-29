Андрей Зубарев о продолжении карьеры в «Спартаке»: «Разговоры были»

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Зубарев рассказал, где продолжит свою карьеру. Воспитанник башкирского хоккея последние годы выступал за санкт-петербургский СКА, а в следующем сезоне с высокой долей вероятности будет играть за московский «Спартак». 

В беседе с корреспондентом БСТ в прямом эфире в Instagram защитник заявил, что с ним связывался Василий Чижов. Он хотел видеть хоккеиста в  «Салавате Юлаеве». Также Зубарев рассказал о своем отношении к потолку зарплат и поделился впечатлениями об игре Линуса Умарка. 33-х летний игрок обороны выступал за уфимский клуб с 2012 по 2015 год.

Я пока не числюсь официально ни в какой команде. Потом неправильно будет говорить, что с кем-то что-то обсуждалось, но разговоры были. Нет такого, что что-то не устроило. Есть, что в другой команде устроило больше.

Андрей Зубарев, олимпийский чемпион по хоккею