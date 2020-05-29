В Башкирии назвали число «тяжёлых» пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения озвучило новые данные о зараженных в Башкирии. Стало известно сколько пациентов с коронавирусом находятся в больницах республики. Состояние некоторых заболевших остаётся тяжёлым.

За всё время пандемии в Башкирии зарегистрировано 3105 пациентов с COVID-19. Из них 920 человек находятся на лечении в больнице. 39 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, а 10 заболевшим требуется аппарат ИВЛ.

Однако в легкой форме болезнь переносят намного больше пациентов. 1139 человек лечатся дома амбулаторно. За сутки также полностью излечились от коронавируса 21 человек.