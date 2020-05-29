В Уфе появилась аллея «Женское лицо Победы»

Аллея памяти с символичным названием «Женское лицо Победы» появилась в Уфе . В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне активисты движения «Союз женщин Башкортостана» провели акцию. Саженцы высадили у дома №45 по улице Пушкина.

Таким образом они почтили память погибших во Второй мировой женщин, а также тех, кто приближал освобождение от фашизма в тылу. На аллее посажены сирени сорта Валентина Гризодубова, в честь первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза. Подобная акция проходит во всех городах России.