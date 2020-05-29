В Уфе появилась аллея «Женское лицо Победы»

Аллея памяти с символичным названием «Женское лицо Победы» появилась в Уфе. В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне активисты движения «Союз женщин Башкортостана» провели акцию. Саженцы высадили у дома №45 по улице Пушкина. 

Таким образом они почтили память погибших во Второй мировой женщин, а также тех, кто приближал освобождение от фашизма в тылу. На аллее посажены сирени сорта Валентина Гризодубова, в честь первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза. Подобная акция проходит во всех городах России.

Также мы посвящаем женщинам, которые были в тылу. Потому что это труд неимоверный.

Рашида Султанова, председатель Союза женщин Республики Башкортостан

Мы должны помнить эти годы, эти тяжелые времена. Чтобы будущее поколение тоже помнило об этом.

Назифа Кадырова, заслуженная артистка Российской Федерации