Жителям Башкирии запретят шуметь во время обеда

Депутаты Госсобрания собираются ввести для жителей Башкирии обязательный "тихий час".

Смысл законопроекта достаточно прост, он касается в основном тех, кто постоянно делает у себя в квартире ремонт. Сейчас возможность шуметь в квартире регламентируется временем "от и до", без перерывов.

Законотворцы собираются ввести два часа тишины - с 13 до 15 часов. Время выбрано неслучайно, обычно именно в этот обеденный промежуток отдыхают маленькие дети и пожилые люди.

В Госсобрании планируют установить штрафы для тех, кто нарушит покой граждан в это время. "Частникам" придется выложить до двух тысяч рублей, должностным лицам - до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 15 тысяч рублей.