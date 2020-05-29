В Уфе 11-летний мальчик записал видео о своём желании жить с папой

Семейная драма разыгралась в башкирской столице. 11-летний Саша К. собирает подписи под петицией с критикой в адрес органов опеки Кировского района. Дело в том, что юный Саша К. сам хочет выбрать, с кем из родителем будет жить.
Как сообщает издание Медиакорсеть, родители Саши развелись почти пять лет назад, а в браке они успели родить двух мальчишек, которым уже 8 и 11 лет. Семейный кодекс РФ позволяет ребенку с 10 лет самостоятельно выбирать с кем жить. Саша К. хочет жить с отцом, вот только органы опеки не позволяют ребёнку переехать от мамы после обследования условий проживания у обоих родителей. Суд тоже не удовлетворил просьбу обжаловать решение органов опеки.
Тогда папа и сын обратились к детскому омбудсмену Милане Скоробогатовой, которая согласилась со всеми доводами семьи и предложила свой план решения проблемы.
Мама Саши видит ситуацию весьма категорично. Женщина утверждает, что отец решил вернуть себе сына, потому что желает вернуть имущество, которое он мошенническим способом присвоил себе перед разводом.
Однако с бывшей супругой отец Саши не согласен, утверждая, что имущественных вопросов между ними нет, долгов по алиментам тоже, да и зависимостью он не страдает.
Найти правых в этой ситуации сложно. Однако петиция с критикой органов опеки Кировского района набирает всё больше подписей.