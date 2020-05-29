В Уфе 11-летний мальчик записал видео о своём желании жить с папой

Семейная драма разыгралась в башкирской столице. 11-летний Саша К. собирает подписи под петицией с критикой в адрес органов опеки Кировского района. Дело в том, что юный Саша К. сам хочет выбрать, с кем из родителем будет жить.

Как сообщает издание Медиакорсеть, родители Саши развелись почти пять лет назад, а в браке они успели родить двух мальчишек, которым уже 8 и 11 лет. Семейный кодекс РФ позволяет ребенку с 10 лет самостоятельно выбирать с кем жить. Саша К. хочет жить с отцом, вот только органы опеки не позволяют ребёнку переехать от мамы после обследования условий проживания у обоих родителей. Суд тоже не удовлетворил просьбу обжаловать решение органов опеки.

Тогда папа и сын обратились к детскому омбудсмену Милане Скоробогатовой, которая согласилась со всеми доводами семьи и предложила свой план решения проблемы.

Мы написали обращение в адрес уполномоченного по правам ребенка РБ, подали жалобу в прокуратуру, а также иск против органов опеки. Мы смонтировали видеоролик с обращением Саши и создали петицию с просьбой поддержать нашу борьбу за его право выбирать самостоятельно, с кем из родителей он хочет жить. отец Саши К.

Мама Саши видит ситуацию весьма категорично. Женщина утверждает, что отец решил вернуть себе сына, потому что желает вернуть имущество, которое он мошенническим способом присвоил себе перед разводом.

Не так уж и сложно расположить к себе детей: разреши не учиться, не ходить на тренировки, красить волосы в зелёный цвет, корми бургерами и колой - пожалуйста. Манипуляциями и рукоприкладством не получилось - теперь шантажирует меня детьми. Неплательщик алиментов, наркоман, лишивший детей всего имущества, - разве органы опеки и суд определят место жительства детей с таким отцом? Участвовать в шантаже и манипуляциях не собираюсь. У него есть право обжаловать решение в законном порядке. мама Саши К.

Однако с бывшей супругой отец Саши не согласен, утверждая, что имущественных вопросов между ними нет, долгов по алиментам тоже, да и зависимостью он не страдает.