В Уфе девочка бросилась под колеса легковушки: видео

Вчера в Уфе произошел наезд на маленькую девочку. Она решила перебежать дорогу прямо перед капотом автомобиля.

От резкого удара ребенок отлетел в сторону словно мягкая игрушка. Водитель быстро сориентировался и выбежал на помощь пострадавшей.

Свидетели произошедшего сетуют, что водитель ехал не быстро, а девочка сама при этом выбежала на дорогу буквально под машину. Родителям малышки предлагают всерьез заняться ее воспитанием.

Другая сторона уверена - во всем априори виноваты водители. Они обязаны следить за ситуацией на дороге и предугадывать подобные ситуации.