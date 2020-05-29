Константин Корищенко о создании ОЭЗ в Башкирии: «Это символ того, что жизнь продолжается»

Создание ОЭЗ в Башкортостане - уникальное событие в столь необычные времена. Это символ того, что жизнь продолжается. Это место, где люди должны объединяться. Местоположение ОЭЗ крайне важно. Во-первых, это граница с дружественным Казахстаном. Во-вторых, это путь в Китай, "шелковый путь", из Китая в Европу. И самое главное - огромный потенциал рабочих мест, возможность подключить квалифицированную рабочую силу, в том числе из других стран.

Константин Корищенко, российский финансист, руководитель ОАО АКБ Инвестбанк