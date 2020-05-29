ОЭЗ «Алга» в Башкирии: ожидания резидентов и экспертов

Новая особая экономическая зона «Алга» может стать основой для башкирского экономического чуда. Такое мнение в интервью БСТ высказывают эксперты. На подъем рассчитывают и резиденты. Ранее намерения по реализации подтвердили семь потенциальных резидентов. В разработке еще 11.
Швейная компания «Аркада» и Комбинат рабочей одежды – первые резиденты новой особой экономической зоны «Алга». Планы грандиозные: создание предприятия, которое станет в Ишимбае, по задумке инвесторов, одним из крупнейших. Несмотря на непростую ситуацию в экономике из-за пандемии, резиденты рассчитывают выпускать в месяц до 70 млн медицинских масок и завоевывать новые рынки сбыта.
Свои планы войти в особую экономическую зону «Алга» подтверждали семь резидентов. В разработке еще 11. До 2025 года республика должна построить инженерную, транспортную, социальную и прочую инфраструктуру.
Она включает в себя электросети, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, сообщение с Куйбышевской железной дорогой, автомобильной Уфа-Оренбург. Размещена в пределах Стерлитамакского промузла. Резидентам предоставляется возможность применения ускоренной амортизации и понижающего коэффициента на аренду земельных участков. Также действуют льготы по налогам, направленным в региональный и местный бюджет.
Ряд экспертов также считает, что экономическая зона «Алга» может оказаться успешной даже во время кризиса. Она удобно расположена в плане коммуникаций, и это даст толчок для развития новых промышленных производств. Более того, это положительно повлияет на экономику всего Поволжья. В Башкортостане же, несмотря на пандемию, бизнес получает беспрецедентную поддержку.
Те компании, которые намерены стать резидентами, должны направить заявку в Минэкономразвития и инвестиционной политики Башкортостана. Это новые возможности и для бизнеса, и для республики, и для всей страны.