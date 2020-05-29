ОЭЗ «Алга» в Башкирии: ожидания резидентов и экспертов

Новая особая экономическая зона «Алга» может стать основой для башкирского экономического чуда. Такое мнение в интервью БСТ высказывают эксперты. На подъем рассчитывают и резиденты. Ранее намерения по реализации подтвердили семь потенциальных резидентов. В разработке еще 11.

Швейная компания «Аркада» и Комбинат рабочей одежды – первые резиденты новой особой экономической зоны «Алга». Планы грандиозные: создание предприятия, которое станет в Ишимбае, по задумке инвесторов, одним из крупнейших. Несмотря на непростую ситуацию в экономике из-за пандемии, резиденты рассчитывают выпускать в месяц до 70 млн медицинских масок и завоевывать новые рынки сбыта.

Мы благодарны правительству: наконец-то оно подписало этот указ о создании особой экономической зоны «Алга», мы ее ждали уже полгода. И уже проводили какие-то необходимые мероприятия для того, чтобы начать активно работать в плане строительства и возведения новых корпусов. Для республики, я думаю, это будет большой экономический подъем после этого, как эта зона заработает. Михаил Цукерман, председатель совета директоров Комбината рабочей одежды

Конечно, будет намного легче в части будущего после подписания и утверждения особой экономической зоны. В течение года-полутора будет построено предприятие, оно станет одним из градообразующих данного региона. Сами понимаете – 800 тысяч рабочих мест. Это довольно большое количество для города Ишимбая. Евгений Романов, директор швейной компании «Аркада»

Свои планы войти в особую экономическую зону «Алга» подтверждали семь резидентов. В разработке еще 11. До 2025 года республика должна построить инженерную, транспортную, социальную и прочую инфраструктуру.

Она включает в себя электросети, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, сообщение с Куйбышевской железной дорогой, автомобильной Уфа-Оренбург. Размещена в пределах Стерлитамакского промузла. Резидентам предоставляется возможность применения ускоренной амортизации и понижающего коэффициента на аренду земельных участков. Также действуют льготы по налогам, направленным в региональный и местный бюджет.

«Алга» может стать драйвером развития, потому что особая экономическая зона привлекает к себе инвестиции. Но это не только деньги, это технологии – инвестиции всегда приходят с новыми технологиями. Также это рабочие места. Поэтому зона позволит увеличить объем экономики, дать скачок в технологическом плане, создать рабочие места и решить социально-экономические проблемы людей. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем

Ряд экспертов также считает, что экономическая зона «Алга» может оказаться успешной даже во время кризиса. Она удобно расположена в плане коммуникаций, и это даст толчок для развития новых промышленных производств. Более того, это положительно повлияет на экономику всего Поволжья. В Башкортостане же, несмотря на пандемию, бизнес получает беспрецедентную поддержку.

Нагрузка на наш бюджет, конечно, беспрецедентная. Только на реализацию первоочередных мер по поддержке экономики у нас будет направлено порядка 30 млрд рублей. При этом мы продолжили строить объекты в рамках реализации республиканской адресной программы, национальных проектов. Никогда еще на развитие экономики не выделялись такие суммы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан