В Башкирии закрыли подпольное казино

По предварительным данным, организовали нелегальный клуб пятеро местных жителей. В подвальном помещении, где располагалось заведение, и в домах подозреваемых прошли обыски. В результате изъяли деньги, документы, компьютеры, накопители информации, а также записи игровой деятельности.

Более того была обнаружена аппаратура, которая при появлении проверяющих выводила на мониторы трансляция спортивных матчей. То есть официально клуб функционировал как букмекерская контора. Возбуждено уголовное дело, продолжается его оперативное сопровождение.