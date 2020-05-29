В Башкирии мать погибла в ДТП на глазах у маленькой дочери

Смертельная авария произошла на трассе в Баймакском районе на автодороге Серман – Амангильдино – Баймак. Легковой автомобиль марки «Равон» столкнулся с кроссовером «Хендэ Крета». В результате на месте происшествия погибла 27-летняя женщина, управляющая автомобилем «Равон».

Ее 4-х летняя дочь попала в больницу. Известно также, что водитель машины «Хендэ», 45-летний житель Баймака, ранее был лишен водительских прав.

Смертельная авария произошла и сегодня днем в Уфимском районе. На 10-м км автодороги Дема-Затон столкнулись мотоцикла «Раптор» и встречный грузовой автомобиль «Скания». Водитель мотоцикла, 35-летний житель Уфимского района, скончался при транспортировке в больницу.