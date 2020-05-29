В Уфе пройдет 4-й этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В субботу 30 мая в столице Башкортостана пройдет четвертый этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На этот раз в состязаниях примут участие жокеи из четырех районов: Бурзянского, Белебеевского, Бураевского и Стерлитамакского.

Напомним, по формату соревнований сначала представители районов соревнуются между собой на своих лошадях. Потом победитель и серебряный призер участвуют в полуфинале на лошадях башкирской породы ипподрома «Акбузат», которые распределяются по жребию. Затем в финале показавшему лучшее время жокею достается худшая лошадь этой скачки.