«Закончился бензин»: в Уфе задержаны невезучие пьяные угонщики

В Уфе задержали двух пьяных угонщиков. В этот день им очень не повезло – в баке украденной машины закончился бензин. Как раз к этому времени их настиг экипаж ДПС.

Уфимка обратилась в полицию с сообщением о пропаже «Нивы». По ее словам, муж припарковал автомобиль возле дома, но на следующий день машина пропала. Во время патрулирования к сотрудникам полиции обратился мужчина, который указал на направление двух странных мужчин.

Полиция смогла задержать угонщиков в тот момент, когда они толкали «Ниву». Помимо того, что мужчины угнали авто, они еще были пьяны. Угонщиками оказались ранее судимые 30 и 35-летние уфимцы.

Мужчины, повредив замок двери, сели в автомобиль, но уехать далеко не смогли - закончился бензин. Тогда они решили действовать по запасному плану: начали толкать чужой автомобиль в укромное место. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе