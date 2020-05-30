«Закончился бензин»: в Уфе задержаны невезучие пьяные угонщики

В Уфе задержали двух пьяных угонщиков. В этот день им очень не повезло – в баке украденной машины закончился бензин. Как раз к этому времени их настиг экипаж ДПС.
Уфимка обратилась в полицию с сообщением о пропаже «Нивы». По ее словам, муж припарковал автомобиль возле дома, но на следующий день машина пропала. Во время патрулирования к сотрудникам полиции обратился мужчина, который указал на направление двух странных мужчин.
Полиция смогла задержать угонщиков в тот момент, когда они толкали «Ниву». Помимо того, что мужчины угнали авто, они еще были пьяны. Угонщиками оказались ранее судимые 30 и 35-летние уфимцы.
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