Михаил Мурашко: «Открытие инфекционного центра в Уфе - начало новой эры медицинской помощи»

В Уфу 30 мая с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Радий Хабиров встретил министра в аэропорту. Сегодня в столице республики Михаил Мурашко планирует ознакомиться с передовым опытом строительства медицинских учреждений.

Министр здравоохранения России прибыл к открытию в Уфе нового инфекционного центра. Также Михаил Мурашко намерен оценить успешную организацию работы по борьбе с коронавирусом. Вместе с руководителем Минздрава РФ в столицу Башкирии прибыла и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.

Сегодня мы хотим открыть новый инфекционный центр, где использованы новые подходы к оказанию помощи пациентам с поражением легочной ткани, и начать новую эру медицинской помощи по современным стандартам. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ