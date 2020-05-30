Михаил Мурашко: «Открытие инфекционного центра в Уфе - начало новой эры медицинской помощи»

В Уфу 30 мая с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Радий Хабиров встретил министра в аэропорту. Сегодня в столице республики Михаил Мурашко планирует ознакомиться с передовым опытом строительства медицинских учреждений.
Министр здравоохранения России прибыл к открытию в Уфе нового инфекционного центра. Также Михаил Мурашко намерен оценить успешную организацию работы по борьбе с коронавирусом. Вместе с руководителем Минздрава РФ в столицу Башкирии прибыла и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.
Напомним, что новый инфекционный центр под Уфой построен за рекордные сроки – 55 дней. При полной загрузке центра в нем смогут разместить 470 пациентов. Торжественное открытие пройдет сегодня, 30 мая.