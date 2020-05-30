В Башкирии снизились смертность и происшествия на водных объектах

В Башкирии снизилась смертность на водных объектах. Также заметно и снижение происшествий на воде. Об этом говорили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание провел заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов. На совещании обсудили готовность муниципалитетов к открытию пляжного сезона и разобрали статистику происшествий за последние пять лет. Оказалось, что за последние пять лет пик смертности на воде был зафиксирован в 2015 году.

Всего с 2015 по 2019 годы в республике утонуло 455 человек, в том числе 49 детей. Анализ происшествий 5 лет показал, что больше всего регистрируется гибель граждан на водных объектах: Стерлитамака, Мелеузовского, Белорецкого, Учалинского, Краснокамского, Туймазинского, Уфимского и Давлекановского районов. Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Но в целом число происшествий на воде в прошлом году снизилось на 11,5%. Количество погибших уменьшилось на 3,5%. Но за прошедший период 2020 года на водных объектах уже погибли 28 человек, в том числе 1 ребенок.

Государственным комитетом по чрезвычайным ситуациям составлен статистический портрет большинства погибших на водных объектах по прошлому году. Это мужчины, трудоспособного возраста от 18 до 40 лет, жители сельской местности, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, купавшиеся в неустановленных местах. Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Среди основных причин произошедших трагедий выделено три. В них вошли купание в необорудованных для этой цели местах, нахождение на водных объектах в состоянии опьянения. И еще один пункт – это оставление детей без присмотра взрослых.