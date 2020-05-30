Радий Хабиров и Михаил Мурашко открыли инфекционный центр для пациентов с коронавирусом

В Башкирии прошло торжественное открытие нового инфекционного центра для пациентов с коронавирусом. Центр возвели менее, чем за два месяца на территории индустриального парка «Зубово». В церемонии открытия приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прилетевший сегодня в Уфу как раз перед церемонией.

Новый инфекционный госпиталь под Уфой сконструирован в виде соцветия курая. Общая площадь комплекса – 16 тысяч квадратных метров при наличии одного этажа. Как сообщалось ранее, вместить такой госпиталь сможет до 470 человек в случае полной загрузки.

В центре предусмотрены 100 боксированных палат. В их числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. Здесь расположено несколько отделений: диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение и общежитие для медработников.

Михаил Мурашко и Радий Хабиров осмотрели служебные помещения центра и палаты, отметив масштаб и качество проделанной строителями работы. В завершение церемонии открытия Михаил Мурашко и Радий Хабиров вручили государственные награды медикам, строителям инфекционного центра и тем, кто принимал наиболее активное участие в его возведении. Пресс-служба Главы Республики Башкортостан