В Башкирии произошло очередное смертельное ДТП с пешеходом

В Башкирии произошло очередное ДТП с пешеходом. Закончилось оно трагично. В Стерлитамаке накануне вечером сбили женщину, которая к утру скончалась.

В Стерлитамаке зафиксировано ДТП с участием пешехода. 23-летний водитель за рулем «Daewoo Nexia» двигался по улице Вокзальной. В следующий момент он наехал на 51-летнюю женщину.

По информации Главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, женщина, предположительно, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП женщину госпитализировали. Но выжить ей не удалось.

В результате аварии местная жительница скончалась в больнице сегодня в 4 утра. Начато разбирательство. Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ