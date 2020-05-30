В Башкирии медработник станцевал под национальную музыку в защитном костюме

В Башкирии медицинский работник станцевал под национальную музыку в защитном костюме. Видео опубликовано в социальных сетях Ишимбайской ЦРБ. Но это был не просто танец, а схема правильного мытья рук.

Видео с заголовком «А ты правильно моешь руки?» появилось в соцсетях Ишимбайской ЦРБ. На кадрах – медработник в плотно закрытом защитном костюме танцует под национальную башкирскую музыку. А во время танца заодно показывает, как правильно мыть руки.

Пользователям видео понравилось, судя по комментариям под постом. Одни сразу заметили схему мытья рук, а другие просто порадовались позитивному видео в ленте новостей. Примечательно, что ВКонтакте под этой записью на странице Ишимбайской ЦРБ не замечено ни одного негативного комментария.

Молодцы.Так и надо работать на позитивчике. Альбина А.

Там не просто позитив, там алгоритм последовательности мытья рук по инструкции, чтоб легче запомнить. Наталья И.

А теперь ждём одевание и снятие сиза в таком же формате. Алина Р.

Фото: скриншот видео