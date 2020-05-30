Глава Минздрава России посетил Республиканский клинический онкологический диспансер

Сегодня в Уфу прибыл с рабочим визитом глава Минздрава России Михаил Мурашко. Совместно с руководителем республики Радием Хабировым министр здравоохранения принял участие в открытии нового инфекционного центра под Уфой. Затем Михаил Мурашко и Радий Хабиров посетили Республиканский клинический онкологический диспансер.

Гости ознакомились с работой онкологического диспансера, провели смотр нового высокотехнологичного оборудования. В их числе поступившие в рамках национального проекта «Здравоохранение». Также Глава Башкирии и руководитель Министерства здравоохранения РФ узнали, как на данном этапе ведется строительство нового корпуса онкодиспансера. Его открытие, кстати, запланировано уже на лето текущего года.

А после визита в диспансер Радий Хабиров и Михаил Мурашко стали участниками практической конференции «Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19» в режиме ВКС. Конференция прошла в рамках Второго приволжского онкологического конгресса, который проходит в эти дни в Уфе. Во время своего обращения Михаил Мурашко отметил, несмотря на сегодняшние условия борьбы с коронавирусом и его дальнейшими последствиями, решено сохранить финансирование мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Причем в прежних объемах.

Ни одного рубля не будет сокращено на здравоохранение, в том числе на лечение онкобольных. В 2020 году в 2,5 раза увеличены закупки лекарств для лечения раковых заболеваний. Мы обязаны сделать для каждого жителя страны равный доступ к получению высококачественной медпомощи. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Радий Хабиров рассказал о том, что в Башкирии принята программа по выявлению онкологических заболеваний еще на ранних стадиях.