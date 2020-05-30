Житель Башкирии покусал полицейского

В Башкирии местного жителя будут судить за весьма странный поступок. Мужчина, не юноша, а именно взрослый 35-летний мужчина предстанет перед судом за то, что покусал полицейского. Более официальная версия обвинения характеризуется статьей УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Инцидент произошел в Стерлитамаке еще в прошлом месяце. Сегодня местная Прокуратура сообщила о передаче уголовного дела в суд. А ведь он мог получить и другое обвинение.

Началось все с того, что в день инцидента житель Стерлитамака пытался обчистить терминал для оплаты сотовой связи. Оттуда мужчина похитил ящик для денег. Но тут его попытались отавновить сотрудники ППС.

Пытаясь вырваться, он укусил сотрудника полиции за пальцы правой руки, чем совершил преступление средней тяжести. По факту покушения на хищение ящика из терминала оплаты сотовый связи в возбуждении уголовного дела отказано, поскольку находившаяся в нем сумма денег недостаточна для квалификации содеянного как преступного деяния. Пресс-служба Прокуратуры Стерлитамака