Житель Башкирии покусал полицейского

В Башкирии местного жителя будут судить за весьма странный поступок. Мужчина, не юноша, а именно взрослый 35-летний мужчина предстанет перед судом за то, что покусал полицейского. Более официальная версия обвинения характеризуется статьей УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».
Инцидент произошел в Стерлитамаке еще в прошлом месяце. Сегодня местная Прокуратура сообщила о передаче уголовного дела в суд. А ведь он мог получить и другое обвинение.
Началось все с того, что в день инцидента житель Стерлитамака пытался обчистить терминал для оплаты сотовой связи. Оттуда мужчина похитил ящик для денег. Но тут его попытались отавновить сотрудники ППС.
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