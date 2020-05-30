Глава Минздрава России о новой инфекционке в Уфе: «Великолепное инженерное решение»

55 дней для рекорда. В Уфимском районе состоялось официальное открытие Республиканского клинического инфекционного центра. Объект возвели менее чем за два месяца. С окончанием работ строителей и медиков поздравили Глава Башкортостана Радий Хабиров, а также министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Гости осмотрели боксы, предназначенные для больных новой коронавирусной инфекцией. Мы узнали, когда пациенты начнут поступать в лечебное учреждение.
Уже в понедельник, 1 июня, врачи новой инфекционной больницы полноценно приступят к лечению больных коронавирусом. Манекенов заменят живые люди, шансы которых на выздоровление теперь заметно выросли. Современное оборудование, аппараты ИВЛ в достаточном количестве, квалифицированный персонал, который уже имеет опыт лечения COVID-19. Глава республики Радий Хабиров и федеральный министр Александр Мурашко осмотрели боксы пациентов, отделения реанимации и терапии. Решение о строительстве инфекционного центра и своевременная подготовка других медучреждений помогли избежать самых страшных последствий.
Первый камень в основание будущей инфекционной больницы заложили 28 марта. В пиковые нагрузки на объекте круглосуточно трудились до 1200 рабочих. Строители и проектировщики опирались на самые современные технологии, которые, в частности, использовались в китайском Ухане и Москве. А расположение корпусов в виде цветка курая – не только привязка к башкирскому региону.
Каждый бокс имеет отдельный вход, к которому больных с коронавирусом привозят на каретах скорой помощи. Внутри созданы все условия. Собственный туалет, душевая, раковина с водой. Эта палата рассчитана на одного пациента, также есть двух- и трехместное размещение. В обычном режиме работы инфекционный центр будет принимать 100-150 пациентов. В случае ЧС мощности медучреждения могут быть увеличены до 470 человек.
Работать здесь предстоит врачам, но пока главные герои – строители. На церемонии открытия Радий Хабиров поблагодарил их за труд и вручил государственные награды. Михаил Мурашко отметил лучших медиков-инфекционистов, присвоив им звания отличников здравоохранения.
В новом центре их будет 100, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. При возведении объекта использовались быстровозводимые конструкции, материалы на площадку везли со всей республики. Во время пандемии производители получили крупный заказ и легче смогли перенести непростое время. В качестве сомневаться не приходится, строители дали гарантию в полвека.