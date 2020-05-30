В Башкирии автомобиль вылетел с дороги в реку

В Уфимском районе в селе Дмитриевка на улице Дорожной произошла авария. Иномарка из-за столкновения с другой машиной вылетела с дороги в речку. В ДТП чудом никто не пострадал.

По предварительным данным, столкнулись автомобили марки «Лада Приора» под управлением 32-летнего жителя Уфимского района и «Рено Fluence», за рулем которого находился 40-летний житель Уфы.