В Уфе в следующем году появится IQ-парк

«Важное для нашей республики событие. Вышло постановление правительства Российской Федерации об образовании первой в нашей республике особой экономической зоны. Мы целый год работали над этим проектом, и вот вчера правительство России нас поддержало, поэтому у нас довольно широкий ассортимент всевозможных институтов развития. Но, конечно, взаимодействие со «Сколково» имеет огромное значение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан