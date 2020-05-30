В Уфе в следующем году появится IQ-парк

В Уфе в мае 2021 года планируется открытие Технопарка высоких технологий IQ-парк. Он расположится в офисном здании по улице Заки Валиди. Это совместный проект Башкортостана с фондом «Сколково».
Инфраструктуру инновационного объекта обсудили в видеоконференции, которую провел Радий Хабиров. Площадь будущего IQ-парка составит 36 тысяч кв. м. Его представителями станут организации, которые специализируются на инновационных разработках для топливно-энергетического комплекса.
Преимуществом технопарка станет и ближайшее соседство с Башкирским государственным университетом. По мнению экспертов фонда «Сколково», технопарк станет местом притяжения талантливой молодежи. Здесь будут размещены коворкинг-площадки, программы инкубации и акселерации. За 5 лет ожидается, что количество резидентов вырастет до 130, откроются 1 700 новых рабочих мест, а выручка составит порядка 5 млрд рублей в год.