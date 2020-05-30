В Уфе выявили победителя 4-го этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Стерлитамакские жокеи триумфально выступили на 4 этапе конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Сегодня в Уфе на старт вышли 4 района: Белебеевский, Бураевский, Бурзянский и Стерлитамакский. Трибуны ипподрома «Акбузат» снова были пустыми, но, несмотря на это, соревнования получились жаркими.

Жеребец Акбаш сегодня стал едва ли не главной звездой дня. В полуфинале по жребию он достался Диляре Гарифуллиной из Бураево – победительнице районной скачки. Но совладать с конём не получилось, тогда сделали замену: вместо Акбаша на дорожку вышел Буляк, который под управлением Диляры Гарифуллиной финишировал первым.

Я хотела в одну сторону поехать, а он поехал в другую. Потом у меня нога выскочила из стремени, и он скинул меня. Диляра Гайфуллина, победительница скачки на кубок главы администрации Бураевского района

Но не только Акбаш сегодня задерживал конноспортивный турнир. Были проблемы и у профессионалов. Том Форд Александра Лиханова долго противился и не хотел вставать в стартовый бокс.

Ситуация нестандартная, но мы быстро приняли решение, что делать. Мы перенесли один заезд на конец турнира, после финала «Терра Башкирия». Дамир Исеев, директор Центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»

Однако, несмотря на все сложности перед стартом, и Александр Лиханов, и Диляра Гайфуллина свои скачки выиграли. И если профессионалу достаточно одной победы, то любительнице предстояло скакать еще и на самой слабой лошади. И здесь у девушки-жокея вновь возникли сложности. Оплошностью воспользовался Евгений Везнюк. Несмотря на то, что он не выиграл ни первую, ни вторую скачку, по сумме баллов именно жокей из Стерлитамакского района выиграл четвертый этап турнира «Терра Башкирия».