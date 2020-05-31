«Для меня наступил конец света»: маленький мальчик из Башкирии борется за свою жизнь в Корее

Ярославу из Белорецка всего 7 лет, но за эти годы он уже, кажется, успел объездить все больницы России и Азии. Около трех лет назад мальчику поставили диагноз: «Саркома Юинга». С тех пор жизнь 7-летнего ребенка все больше похожа на ад: Ярославу приходится каждый день бороться с невыносимыми болями.

Сейчас Ярослав вместе с мамой Татьяной находятся в Сеуле, Южная Корея. Сюда они приехали из Китая, где им отказались делать брахитерапию, потому что опухоль мальчика уже достигла позвоночника. Именно из-за нее у Ярослава отказали ноги.

«В клинике собрали консилиум и решили, что лечить Ярослава они не будут, потому что это может привести к серьезным осложнениям. Сказать, что это был худший день в моей жизни, ничего не сказать. Для меня наступил конец света. Мы сразу же начали искать другие варианты и вот мы в Корее. Тут нас уже лечили и поэтому дали нам еще один шанс» Татьяна, мама Ярослава

На этой неделе ребенку сделали последний блок химиотерапии, и он вместе с мамой переехал в квартиру. Жить в отеле очень дорого, говорит Татьяна. К тому же, у семьи образовался долг перед клиникой. Необходимо выплатить 400 тысяч рублей, а это огромные расходы для близких Ярослава: таких денег у них просто нет. Они обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии.

«Ярославчик очень рад, что мы переехали, только очень хочет побегать, попрыгать по квартире. Он ждет, когда снова начнет чувствовать ножки. Сейчас нам необходима большая сумма на лечение Ярика и проживание в Корее. Я благодарю всех, кто уже нам помог. Спасибо за вашу поддержку, за ваши молитвы, за вашу помощь» Татьяна, мама Ярослава

Ярославу 21 июня исполнится 8 лет. Он очень хотел бы стать футболистом, когда вырастет. Если вы хотите помочь мальчику выздороветь и осуществить его мечту, то можете отправить средства любым доступным вам способом:

Карта Тинькофф:4377 7237 4834 0266 ( Татьяна Сергеевна Антошкина)

Карта Сбербанк:5336 6900 5534 5542 ( Татьяна Сергеевна Антошкина). Карта привязана к номеру тел: +7-965-923-49-26.

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