«Для меня наступил конец света»: маленький мальчик из Башкирии борется за свою жизнь в Корее

Ярославу из Белорецка всего 7 лет, но за эти годы он уже, кажется, успел объездить все больницы России и Азии. Около трех лет назад мальчику поставили диагноз: «Саркома Юинга». С тех пор жизнь 7-летнего ребенка все больше похожа на ад: Ярославу приходится каждый день бороться с невыносимыми болями.
Сейчас Ярослав вместе с мамой Татьяной находятся в Сеуле, Южная Корея. Сюда они приехали из Китая, где им отказались делать брахитерапию, потому что опухоль мальчика уже достигла позвоночника. Именно из-за нее у Ярослава отказали ноги.
На этой неделе ребенку сделали последний блок химиотерапии, и он вместе с мамой переехал в квартиру. Жить в отеле очень дорого, говорит Татьяна. К тому же, у семьи образовался долг перед клиникой. Необходимо выплатить 400 тысяч рублей, а это огромные расходы для близких Ярослава: таких денег у них просто нет. Они обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии.
Ярославу 21 июня исполнится 8 лет. Он очень хотел бы стать футболистом, когда вырастет. Если вы хотите помочь мальчику выздороветь и осуществить его мечту, то можете отправить средства любым доступным вам способом:
Карта Тинькофф:4377 7237 4834 0266 ( Татьяна Сергеевна Антошкина)
Карта Сбербанк:5336 6900 5534 5542 ( Татьяна Сергеевна Антошкина). Карта привязана к номеру тел: +7-965-923-49-26.
Справка
Саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета. Она, как правило, поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позвоночник и ключицу. Саркома Юинга является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. До применения системной терапии почти у 90% больных развивались метастазы.