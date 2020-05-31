«Не можем в это поверить»: в Башкирии на трассе трагически погиб 19-летний парень

В Башкирии трагически погиб 19-летний Александр М. (имя изменено, - прим.ред.). Юноша насмерть разбился на мотоцикле. О подробностях страшной аварии сообщили в ГИБДД по РБ.

Трагедия произошла накануне в Благовещенском районе Башкирии. Александр и его 33-летняя пассажирка ехали по трассе, когда парень потерял управление. Мотоцикл занесло и он упал прямо в кювет. Удар был такой силы, что Александр погиб на месте ДТП. Экстренно прибывшая карета "скорой помощи" увезла женщину в больницу: она получила многочисленные травмы и переломы.

Известно, что в тот день Александр сел за руль мотоцикла без прав.

Родственники и близкие друзья не могут поверить, что парня больше нет. По их словам, он был открытым и веселым человеком.