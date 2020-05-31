В Башкирии обнаружено еще 75 случаев заражения коронавирусом

В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в республике зарегистрировано еще 75 пациентов с диагнозом Covid-19. Таким образом, общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 3 260 человек.

По данным оперативного штаба, полностью переболели коронавирусом 1 116 человек. Число умерших от инфекции за минувшие сутки не изменилось и по-прежнему составляет 18 человек.