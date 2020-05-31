Для жителей Уфы пустят автобусы до городских кладбищ

В Уфе 6-го июня пустят автобусы до столичных кладбищ. Такое решение было принято на оперативном совещании в Правительстве республики. Родственники усопших смогут навестить могилы своих близких в День поминовения, который учредил руководитель республики Радий Хабиров.
Отметим, что День поминовения должен был пройти в Башкирии 2 мая, однако из-за сложившейся эпидобстановки в республике его пришлось перенести на более позднюю дату.
Далее мы опубликуем расписание и маршрут общественного транспорта.
Как сообщают в госкомитете Башкирии по транспорту, дополнительные маршруты отправятся на Южное и Северное кладбища. В южную часть города поедут автобусы №№ 30 и 30к, они поедут от остановки «Округ Галле». Всего в этом направлении 29 автобусов совершат 180 рейсов.
На Северное кладбище автобусы маршрута №15 отправятся от остановки ДК УМПО. Всего в этом направлении будут ездить 25 автобусов, которые совершат 200 рейсов.
По данным госкомитета Башкирии по транспорту автобусы будут ездить с интервалом 5-10 минут. Первый рейс запланирован на 8:00, последний – на 20:00.