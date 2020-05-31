Для жителей Уфы пустят автобусы до городских кладбищ

Как сообщают в госкомитете Башкирии по транспорту, дополнительные маршруты отправятся на Южное и Северное кладбища. В южную часть города поедут автобусы №№ 30 и 30к, они поедут от остановки «Округ Галле». Всего в этом направлении 29 автобусов совершат 180 рейсов.