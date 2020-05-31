Житель Уфы убил свою возлюбленную и спрятал тело в ванной

Житель Уфы подозревается в жестоком убийстве своей возлюбленной. Он избил женщину до смерти и оставил ее умирать в собственной ванной. О трагедии сообщает издание "КП-Уфа" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Доподлинно неизвестно, что толкнуло мужчину на такой зверский поступок. По предварительным данным, между сожителями произошла серьезная ссора, в ходе которой пьяный мужчина вспылил и набросился с кулаками на женщину. Судебно-медицинская экспертиза заключила: пострадавшая умерла от множественных травм, который нанес ее возлюбленный. 

36-летний безработный, ранее судимый мужчина, избил свою возлюбленную и оставил ее умирать в ванной комнате. Сейчас мужчина задержан. Женщину без признаков жизни обнаружили в ванной, на ее теле были множественные ссадины и кровоподтеки. Полицейские тут же задержали подозреваемого и доставили его в отделение. 

источник в правоохранительных органах