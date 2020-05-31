Житель Уфы убил свою возлюбленную и спрятал тело в ванной

36-летний безработный, ранее судимый мужчина, избил свою возлюбленную и оставил ее умирать в ванной комнате. Сейчас мужчина задержан. Женщину без признаков жизни обнаружили в ванной, на ее теле были множественные ссадины и кровоподтеки. Полицейские тут же задержали подозреваемого и доставили его в отделение.

источник в правоохранительных органах