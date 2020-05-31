В Башкирии незнакомец изнасиловал женщину в лесу и подался в бега

В Башкирии жительница деревни Азнагулово была изнасилована незнакомым мужчиной. Он напал на нее в лесном массиве близ села. После долгих часов издевательств над ней преступник скрылся.
Следователи установили личность мужчины. Насильником оказался 29-летний местный житель Гадельшин Вахит Вадитович. Как сообщили в пресс-службе СК по РБ, преступник скрылся от правоохранительных органов и теперь он находится в федеральном розыске.
Просьба ко всем, кто располагает информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).