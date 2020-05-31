В Башкирии ожидается сильная буря

В Башкирии значительно ухудшаться погодные условия. Как сообщили в региональном МЧС, на республику надвигается сильный шквалистый ветер. Порывы будут достигать 22 м/с, что по шкале Бофорта означает, что в Башкирии ожидается буря.
Также из-за дождей и града, которые прогнозируются 1 июня, ухудшится и видимость на дорогах. Ведомство предупреждает, на отдельных участках автодорог видимость в дожде будет лишь 1-2 км.
В целом же, в республике 1 июня температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, днем 21-26, по северу до 16.