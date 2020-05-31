Загорающую во дворе уфимку затравили в соцсетях

Жительница Уфы, решив позагорать в купальнике в собственном дворе дома, столкнулась с волной негатива. Об инциденте сообщило издание "КП-Уфа". Ее фотографию выложили в местные паблики с осуждающей подписью. Ее соседи уверены - такое поведение недопустимо.

Автор поста утверждает, что вид женщины можно считать провокацией. По его словам, она вышла на улицу полуобнаженной. Однако, как заметили другие комментаторы, которые вступились за уфимку, женщина была в купальнике и мирно лежала на пледе, никому не мешая.