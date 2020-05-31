В Башкирии десятки домов остались без крыши из-за урагана

На Башкирию сегодня обрушилась настоящая буря. Десятки домов остались без крыш и электричества. Ураганный ветер прошелся по Чекмагушевскому району.

Эти кадры сделаны в селах Узмяш и Юмашево. Повалены деревья и электроопоры. Населенные пункты обесточены, электричество не восстановлено. Жертвой природной стихии стали и крупные сельхозпредприятия. Буквально за секунды ветер сорвал крыши с трех ферм СПК «Базы». Люди и животные, которые в это время были в здании, к счастью, не пострадали. А сами фермеры подсчитывают сумму ущерба. По предварительным расчетам, это уже миллионы рублей.

Циклон прошелся также в Чишминском, Иглинском, Благоварском в Уфимском районах. Практически везде выпавший град был размером с куриное яйцо. Все, что было высажено в открытый грунт в частных подворьях, повреждено. Садоводы не только собирают лед лопатой, но и подсчитывают убытки.